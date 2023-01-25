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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تأجيل انقطاع المياه في مصر الجديدة لظروف قهرية

صدى البلد

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظرا لظروف قهرية فقد تقرر تأجيل بيان انقطاع المياه عن مناطق (شارع اسماعيل رمزى ومتفرعاته –منطقة الميريلاند ومتفرعاتها – منطقة الاتحادية – منطقة الالف مسكن – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته –  شارع الأهرام ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية ومتفرعاته) بمنطقة مصر الجديدة ، الى موعد آخر سيتم تحديده والاعلان عنه فى وقت آخر.
مع تحيــات شركة مياه الشرب بالقاهرة .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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