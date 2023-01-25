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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة ميدانية لـ50 مركز شباب بالقليوبية خلال الفترة المسائية وإحالة عاملين للتحقيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، متابعين مراكز الشباب بمتابعة عدد من مراكز  الشباب  التابعة للإدارات الفرعية على مستوى المحافظة وذالك استمرارا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  بضرورة المتابعة الميدانية المفاجئة لمراكز الشباب.

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 تهدف المتابعات الميدانية الى التأكيد على تقديم أفضل الخدمات وضمان استمرار العمل بمراكز الشباب  ، والوقوف على اهم المشكلات والعقبات التي تعوق عمل مراكز الشباب والنأكد من التزامها كما تهدف المتابعة إلى التأكد من التزام مراكز الشباب بعوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب و حمامات السباحة حرصا على سلامة المترددين على المراكز.  
وتم فحص المتابعين  سجلات الأنشطة بالمراكز و تبين أنها مستوفاة وجارى تحديث العضوية وتم ختم السجلات وتم التنبية على مديري  المراكز بسرعة تحديث العضوية وتنفيذ التعليمات الواردة  من الوزارة والالتزام بالاجراءت الاحترازية . 
وتم  التنبيه على نظافة المراكز ، وعمل الصيانة اللازمة للمبنى الإدارى و الملاعب ، واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على رواد المركز ، و تم تدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات والتنبية على تلافى الملاحظات  ، وقبول سداد اشتراك العضوية ، واخيرا وضع خطة العام المالي الجديد فى لوحة الإعلانات ، وتغير الإعلام التالفة الموجودة أعلى المبانى الإدارية .
بينما احال لصبروط  العاملين بأحد مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب شبرا الخيمة للتحقيق لتغيب العاملين بالمركز عن العمل في الأوقات الرسمية موجها باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك .

القليوبية وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة شبرا الخيمة المتابعة الميدانية

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