مقترح برلماني .. حد أدنى للمكافأة الشهرية للمكلفين بأداء الخدمة العامة

أكدت هند حازم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، ضرورة زيادة المكافأة الشهرية المقدمة للمكلفين بالخدمة العامة، قائلة:" مهمة جدا لتشجيع الشباب علي المشاركة في تنفيذ الخدمة العامة".

زيادة المكافأة الشهرية

وقالت “حازم” لـ"صدى البلد"، إن زيادة المكافأة الشهرية المقدمة للشباب المكلف بأداء الخدمة العامة بعد قرار وزيرة التضامن نيفين القباج، بشأن تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة اعتبارا من 1/2/2023 ولمدة عام، ستكون محفظ ليهم علي التطوير وابتكار افكار جديدة قادرة علي خدمة الوطن والمواطن كلا في نطاق تكليفة.

واضافت عضو مجلس النواب، أن اختيار المتميزين من مؤدي الخدمة العامة للمشاركة في مؤتمر الشباب ومنتدي شباب العالم فكرة ممتازة لتشيعهم علي الالتزام والانضباط والتميز والمنافسة القوية من أجل النجاح واثبات القدرة علي التميز بالإضافة الي الإجادة خلال فترة التكليف.

حد أدنى للمكافاة الشهرية

واقترحت هند حازم عضو لجنة التضامن بالنواب، بأن يتم تحديد حد أدني للمكافأة الشهرية المقدمة للمكلفين بأداء الخدمة العامة سواء من الذكور او الإناث بحيث تسمح للمكلف بتغطية بدلات الانتقالات وتكون محفزاً له علي الاستمرار والجدية خلال فترة تكليفة كما يمكن محاسبته أيضاً في حالة تغيبة او انقطع عن اداء الخدمة العامة.

ابرز التكليفات بعد قرار وزير التضامن ونشره في الجريدة الرسمية لهذه الدفعة:

حيـاة كريمـة – وعـى - فرصـة - المشروطية الصحية – ٢ كفاية – لا أمية مع تكافل – التأمينات الاجتماعية – أطفـال بلا مأوى – رعاية أيتام – أسر بديلة – رعاية مسنين – بنك ناصر - محـو أميـة - تكافل وكرامة – أسر منتجـة – تنميـة - خـدمات طفولـة - خـدمات تعليميـة - النيابة العامة بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة.

يكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربيـة لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارا من ۲۰۲۳/۲/۱ الدفعة (100) على النحو الآتي :

أولاً - الإناث علـى الإطـلاق مـن خريجـي الجامعـات والمعاهـد العليـا دور ثان ۲۰۲۲

ثانيا - الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة

القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلـب ، مـن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان ۲۰۲۲.