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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

12.8 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة خلال تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تراجع إجمالي قيمة التداول فى البورصة المصرية إلى 12.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.524 مليار ورقة منفذة على 299 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.787 مليار ورقة منفذة على 425 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

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البورصة تربح 19 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

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البورصة تقفز 2.7% بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

وربح رأس المال السوقى ل “البورصة المصرية”، نحو 29.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ، ليغلق عند مستوى 1082.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%.

أداء إيجابى ل “البورصة المصرية”

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 16791.11 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3031.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.67% ليغلق عند مستوى 4534.20 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.16% ليغلق عند مستوى 20120.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3525.53 نقطة.

البورصة التداول ايجى أكس 30 إيجي إكس 100 جنيه

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