12.8 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة خلال تعاملات الأسبوع

تراجع إجمالي قيمة التداول فى البورصة المصرية إلى 12.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.524 مليار ورقة منفذة على 299 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.787 مليار ورقة منفذة على 425 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وربح رأس المال السوقى ل “البورصة المصرية”، نحو 29.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ، ليغلق عند مستوى 1082.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%.

أداء إيجابى ل “البورصة المصرية”

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 16791.11 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3031.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.67% ليغلق عند مستوى 4534.20 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.16% ليغلق عند مستوى 20120.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3525.53 نقطة.