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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شكاوى النواب توافق على اقتراح بشأن إنشاء مركز استكشافي للعلوم والتكنولوجيا

صدى البلد

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إنشاء مركز استكشافي للعلوم و التكنولوجيا على مستوى عالمي بمصر.


واستعرضت النائبة انه من المؤكد أن المراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا تهتم بدعم وتنمية قدرات الطلاب المبدعين، من خلال إتاحة مصادر معرفية ومهارية لهم.


وأشارت النائبة نشوى الشريف إلى ان هذا يجعل وجوده هام بل و ممتع لدى الطالب ، و قد يكون لدينا عدد من المراكز الاستكشافية التابعة لوزارة التربية والتعليم و لكن لا يوجد مركز استكشافي كبير على مستوى دولي في مصر. 


وتابعت نشوى الشريف ان اقتراح عمل مركز استكشافي على مستوى عالمي جاء لإن للمراكز الاستكشافية زائرين يتمتعون بالثقافات التي يحصلون عليها منه.


وانتهت اللجنة بالموافقة على إنشاء مركز استكشافي للعلوم والتكنولوجيا على مستوى عالمي .

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