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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نمتلك أمن الطاقة.. حجازي: الهند تحتاج إلى مصر.. فيديو

مصر والهند
مصر والهند

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة الرئيس السيسي للهند ومشاركته كضيف رئيسي في احتفال الهند بيوم الجمهورية.

 

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وقال محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "،:"  الهند  تمتلك العيديد من  التكنولوجيات التي من الممكن أن تستفيد منها مصر ومنها  تكنولوجيا املعلومات او تكنولجيا الفضاء ".

 

 وتابع محمد حجازي :"  الهند مرت بثورة زراعية وتحولات اجتماعية ضخمة وتنهض عن طريق توطين الصناعات والبحث عن مصادر الطاقة  الجديدة والمتجددة ".

 

وأكمل محمد حجازي:"  تم عقد مباحثات  اليوم في الهند عن الهيدروجين الأخضر، والهند في حاجة إلى مصر لأن مصر  تملك أمن الطاقة، والهند تحتاج إلى الحصول على الغاز الطبيعي المصري لتنفيذ صناعات مستهلكة للطاقة".

 

 ولفت محمد حجازي :"   يمكن لمصر أن توطن الصناعات الهندية التي تحتاج على الغاز الطبيعي، ومصر والهند نموذج يحتذى به في العلاقات الثنائية الدبلوماسية ".

حجازي الهند مصر الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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