بالأسود الجرئ.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها من دبى

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا لها خلال رحلتها إلى دبي بالامارات وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت هنا الزاهد في الصورة بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية ملابس سوداء، ومن الناحية الجماليه اعتمدت على ترك شعرها المموج المنسدل علي الاكتاف، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد عبرت عن سعادتها بمشاركتها في حفل قادرون باختلاف.

ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو لها خلال مشاركتها وعلقت قائلة: "فخورة إني كنت جزء من احتفالية قادرون باختلاف.. شكرا للرئيس فخورة وسعيدة اني وقفت قدام سيادتك.. مبسوطة إني اتعرفت على اجمل ملايكة شطار وموهوبين بجد.