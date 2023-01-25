المصريين الأحرار : زيارة الرئيس إلى الهند امتداد لدبلوماسية القيادة السياسية الناجحة

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الهند وما جاء عنها من نتائج عظيمة وتعد خطوة في طريق نجاح الدبلوماسية الرئاسية للتواجد على الصعيد الخارجي.



وقال الدكتور عصام خليل في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء، إن العلاقات المصرية - الهندية وثيقة وهناك تشابه كبير بين الدولتين في التاريخ والحضارة، ولاسيما بان البلدين يخطو نحو التقدم التكنولوجي وهناك طفرة لدى دولة الهند في هذه المجالات وتبادل وتعاون الخبرات ينعكس بصورة كبيرة على تعظيم التنمية الشاملة التي تخطو نحوه الدولة المصرية.

وأضاف، أننا نشكر دعوة الهند للرئيس السيسي ضيف شرف أساسي بمناسبة احتفالات العيد القومي للجمهورية الهندية وتزامنًا مع احتفال مصر والهند بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية.



وأوضح أن تصدر الدولة المصرية على الصعيد العالمي جاء نتاج جهود مُضنية للقيادة السياسية على مدار تسعة سنوات لتعود مصر رائدة ومتصلة بالعالم اجمع تستهدف من اتفاقيات وتعاون يخدم المواطن والوطن ويساهم في الخطوات الراسخة للجمهورية الجديدة.



وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حصاد الزيارة الفريدة للرئيس السيسي من توقيع اتفاقيات تعاون مشترك يتيح فتح قنوات منتظمة لتبادل المعرفة والخبرة والتعاون يساعد في الاستفادة من القطاعات التي تتميز فيها الدولة الهندية ومنها التكنولوجيا والزراعة ويعكس مضي مصر قدمًا تجاه الرقمنة ومواكبة التقدم التكنولوجي والتعاون مع دولة لها ثقل اقتصادي وعالمي.

وشدد الحزب على ضرورة التزام الحكومة المصرية التعامل مع الاتفاقيات الهامة بصورة جادة وتفعيلها للاستفادة العظمى منها وشعور المواطن بقدر الجهود المبذولة للقيادة السياسية.



واستطرد:" أن تنوع الاتفاقيات بين قطاع الأمن السيبراني يخدم خطوات مصر للرقمنة، وفي مجال الزراعة يدعونا للعمل على التطوير، وشؤون الشباب يفتح آفاق التعاون والتبادل الثقافي مما يساهم في توطيد أواصر العلاقة بين البلدين، والإعلام والإذاعة حتي يستفاد من التجربة والعمل معا للتطوير والتقدم".