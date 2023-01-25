عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 فبراير.. قرعة البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة

اتحاد الكرة الطائرة
اتحاد الكرة الطائرة

تحدد يوم 5 فبراير المقبل موعدا لإقامة قرعة البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة المحدد لها الفترة من 18 فبراير و حتى 3 مارس المقبلين .

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطائرة،  في نسختها الـ 41، عن مشاركة 16 ناديا في البطولة العربية للأندية، وجاءت قائمة الأندية كالتالي:

نادي النصر ”البحرين”، نادي بن ياس ”الإمارات”، نادي الوكرة ”قطر”، النادي الاهلي ”قطر”، نادي الزمالك ”مصر”، النادي الأهلي ”مصر”، نادي الميناء ”اليمن”، نادي خيبل المهره ”اليمن”، نادي السيب ”عمان”، نادي كاظمة ”الكويت”، نادي القوات ”فلسطين”، نادي الصداقة ”فلسطين”، نادي مصافي الشمال ”العراق”، نادي السويحلي ”ليبيا”، نادي أهلي طرابلس ”ليبيا”، نادي الكويت ”الكويت”.

ويكثف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة اجتماعاته خلال هذه الفترة للانتهاء من كل الملفات قبل استضافة البطولة، حيث يعقد مجلس الإدارة اجتماعات متواصلة لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث. 

الكرة الطائرة للبطولة العربية كرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

ضربه بالجزمة .. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

تعافوا من الإصابة| شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

تحذير منعًا للسرقة.. إوعى تفتح أي لينك يوتيوب على واتساب

طبيبة تجميل تكشف اسم الحقن المستخدمة لـ ياسمين عز لتفتيح بشرتها

ريال مدريد | ظهور محمد صلاح بالأبيض يفتح باب التكهنات بوجهته المقبلة

وزير الدفاع الفرنسي يعلن عن موعد إرسال دبابات أبرامز لـ أوكرانيا

وظائف بـ بنك مصر لحديثي التخرج .. اعرف الشروط وطريقة التقديم

روسيا تتفوق.. إعلان مقلق من الجيش الأوكراني بشأن حرب دونباس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرنب | طبيب يوجّه تحذيرا عاجلا من نوع سمك فيليه مجمد

القومي للتغذية ينصح المصريين بتناول البصارة لهذه الأسباب

انتى بتشحتى على ابنك..مى حلمى تكسر خاطر سيدة طلبت منها ملابس لنجلها

5 علامات للضعف الجنسي عند الإناث تعرفي عليها

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

حقيقة صور منجم وأطنان الذهب والفضة في تونس.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ