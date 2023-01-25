منتخب مصر يتأخر أمام السويد بنتيجة 9-14 بمونديال اليد

تأخر منتخب مصر لكرة اليد، بنتيجة 14-9 أمام السويد، في الشوط الأول، من بطولة مونديال اليد.

وكان منتخب مصر قد تقدم على نظيره السويد 6-5 في أول ربع ساعة في ربع نهائي بطولة مونديال اليد.

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد قد خاض 3 مباريات في الدور الرئيسي، حقق الفوز في الأولى أمام منتخب بلجيكا، وفي الثانية أمام منتخب البحرين، وخسر المباراة الثالثة أمام منتخب الدنمارك.



وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

2- الدنمارك | 9 نقاط

2- مصر | 8 نقاط

3- كروانيا | 7 نقاط

4- البحرين | 4 نقاط

6- أمريكا | نقطتين

5- بلجيكا | بدون نقاط