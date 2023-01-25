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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع الشيوخ تثمن تقدير الهند للرئيس السيسي وقيادته الحكيمة للأمن والاستقرار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدولة الهند بدعوة من رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى  لحضور احتفالات الهند بيوم الجمهورية يعزز من قوة التعاون الاقتصادي والتجاري  بين البلدين خاصة ان العلاقات بين مصر والهند تتسم بشراكة استراتيجية في كافه المجالات.

وثمن نصير حرص الرئيس السيسي على عقد لقاءات مع كبرى الشركات الهندية لعرض الفرص الاستثمارية الهندية في مصر حيث  تدرك الهند ان مصر حققت نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية خاصة في مجال البنية التحتية الحديثة واجتذاب المستثمرين ما يؤهلها لكي تكون شريكا اقتصاديا هاما للهند.

وأشاد اللواء طارق نصير علي ما اكدة رئيس وزراء الهند اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده عن تقدير بلاده للرئيس السيسي ولقيادته الحكيمة التى حافظت على الأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة فى مصر.

عقب ما شهدته المنطقة من أحداث فوضى وعنف خلال ما عرف بالربيع العربى وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليا وهو ما يجعل الهند قيادة وشعباً تتشرف بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف رفيع المستوى في احتفالية قيام الجمهورية الهندية.

وأشار الي أن ما اعلنه ناريندرا مودى رئيس الوزراء الهندى عن رفع حجم التجارة مع مصر إلى 12 مليار دولار يؤكد حرص الهند على تعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين.

وأكد اللواء طارق نصير علي ان زيارة الرئيس السيسي لدولة الهند من أنجح الزيارات التي تسعى من خلالها القيادة السياسية الي تكامل القدرات بين البلدين لإنشاء منظومه صلبه  قادرة على مواجهه التحديات المشتركة والأزمات المستجدة.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الهندي البرلمان الجمهورية الهندية

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