سيد عبدالحفيظ: هذه المميزات كانت في «كلاتينبرج».. عكس عصام عبدالفتاح

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك حكاماً مساعدين من أفضل ما يكون في الدوري المصري، ويتمتعون بقدرة تحكيمية مميزة.

وتابع سيد عبدالحفيظ خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أحمد حسام طه وسامي هلهل وطلب، من أفضل الحكام في الساحة وغيرهم".

وأضاف سيد عبدالحفيظ: "ما يعجبني في مارك كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام، أنه من يُخطئ من الحكام يتم استبعاده لمدة معينة، وكان هذا تشجيعاً للحكام من أجل التطوير".

سيد عبدالحفيظ : عصام عبدالفتاح كان يبرر أخطاء الحكام

واختتم مدير الكرة بالأهلي: "عصام عبدالفتاح كان يبرر أخطاء الحكام مهما كان الخطأ الذي وقع فيه، ويتحدث عني فقط".

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء، قبول استقالة مارك كلاتنبيرج وتكليف الشئون القانونية برئاسة المستشار محمد الماشطة بالاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد وما يترتب على الاستقالة طبقا لبنود العقد المبرم.

كما تقرّر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبي للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم.