عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبدالحفيظ: هذه المميزات كانت في «كلاتينبرج».. عكس عصام عبدالفتاح

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك حكاماً مساعدين من أفضل ما يكون في الدوري المصري، ويتمتعون بقدرة تحكيمية مميزة.

وتابع سيد عبدالحفيظ خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أحمد حسام طه وسامي هلهل وطلب، من أفضل الحكام في الساحة وغيرهم".

وأضاف سيد عبدالحفيظ: "ما يعجبني في مارك كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام، أنه من يُخطئ من الحكام يتم استبعاده لمدة معينة، وكان هذا تشجيعاً للحكام من أجل التطوير".

إنذار في وجهي | سيد عبدالحفيظ يعلن على الهواء تصرّفًا ضايقه

سيد عبدالحفيظ: الدوري لم يُحسم.. و«الغندور» عمل معانا مصائب

سيد عبدالحفيظ : عصام عبدالفتاح كان يبرر أخطاء الحكام

واختتم مدير الكرة بالأهلي: "عصام عبدالفتاح كان يبرر أخطاء الحكام مهما كان الخطأ الذي وقع فيه، ويتحدث عني فقط". 

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء، قبول استقالة مارك كلاتنبيرج وتكليف الشئون القانونية برئاسة المستشار محمد الماشطة بالاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد وما يترتب على الاستقالة طبقا لبنود العقد المبرم.

كما تقرّر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبي للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم.

سيد عبدالحفيظ الأهلى الدوري الحكام لجنة الحكام كلاتينبرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

ضربه بالجزمة .. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

تعافوا من الإصابة| شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بيان عاجل من مرشد إيران بعد حرق المصحف في السويد

سلوفاكيا تعلن استعدادها لنقل طائرات ودبابات حربية إلى أوكرانيا ولكن بشرط؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26 يناير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

بعد 6 ريختر اليوم | هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ البحوث الفلكية يجيب

قوانين وضوابط جديدة.. أهمها منع تعامل شركات السياحة مع العملاء بالعملة الأجنبية

مدد .. تاتو الزمالك لـ ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدد .. تاتو الزمالك لـ ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا | شاهد

لو بتعاني من المسالك البولية.. 5 أعشاب تزيح عنك الألم

طبيبة تجميل تكشف اسم الحقن المستخدمة لـ ياسمين عز لتفتيح بشرتها

هذا النادي| ظهور محمد صلاح بالأبيض يفتح باب التكهنات بوجهته المقبلة

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

حقيقة صور منجم وأطنان الذهب والفضة في تونس.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ