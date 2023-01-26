أحد أبطال المقاومة بمعركة الإسماعيلية 1952: رجال الشرطة سطروا ملحمة

أكد جلال عبده هاشم، احد أبطال المقاومة في معركة الإسماعيلية 1952، أن الوطن غالي ويتم تقديم أي تضحية من أجل الحفاظ على كرامة وأمن واستقرار الوطن .

وقال جلال عبده هاشم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" رجال الشرطة سطورا ملحمة وبطولة كبيرة في معركة الإسماعيلية في 1952 ".

وأضاف جلال عبدة هاشم :" معركة الإسماعيلية كانت الشرارة الأولى للكفاح ومواجهة الاحتلال الإنجليزي ".

وتابع جلال عبده هاشم :" الشعب كان به مجموعة من الفدائيين الذين قاموا بتنفيذ اعمال فدائية لمواجهة الاحتلال الإنجليزي ".

واكمل جلال عبده هاشم :" يوم معركة الإسماعيلية في عام 1952 لا يمكن نسيانه وكل مواطن مصري متواجد في الإسماعيلية يتذكره ".