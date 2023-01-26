عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال المقاومة بمعركة الإسماعيلية 1952: رجال الشرطة سطروا ملحمة

أحد ابطال المقاومة
أحد ابطال المقاومة

أكد جلال عبده هاشم، احد أبطال المقاومة في معركة الإسماعيلية 1952، أن  الوطن غالي ويتم تقديم أي تضحية من أجل الحفاظ على كرامة وأمن واستقرار الوطن .

 

عيد الشرطة ملحمة الدفاع الوطنى .. تاريخ وتفاصيل معركة الإسماعيلية 52

 

وقال جلال عبده هاشم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  رجال الشرطة سطورا ملحمة وبطولة كبيرة في معركة الإسماعيلية في 1952 ".

 

 وأضاف جلال عبدة هاشم :" معركة الإسماعيلية كانت الشرارة الأولى للكفاح ومواجهة الاحتلال الإنجليزي ".

 

 وتابع جلال عبده هاشم :"  الشعب كان به مجموعة من الفدائيين الذين قاموا بتنفيذ اعمال فدائية لمواجهة الاحتلال الإنجليزي ".

 

واكمل جلال عبده هاشم :" يوم معركة الإسماعيلية في عام 1952 لا يمكن نسيانه وكل مواطن مصري متواجد في الإسماعيلية يتذكره ".

الاسماعيلية معركة الأسماعيلية الشرطة الاحتلال اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

أخي فوق الشجرة.. مشهد كوميدي بين رامز جلال وحمو بيكا

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

بطلب المدرب الجديد | إقالة كريم حسن شحاتة من نادي البنك الأهلي

رويترز: ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في يونيو المقبل

ترشيحاتنا

خسر مليارات.. أول تعليق من ترامب على عودة حساباته على فيسبوك وإنستجرام

ارتفاع هائل في صادرات النفط السعودية

هل كثرة المصلين على الجنازة تعود بالنفع على الميت

مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج

كارثة.. إحباط طرح 2 طن لانشون ومنتجات لحوم فاسدة بأسواق أكتوبر

مخاوف الركود تعصف بأداء أسهم بورصة أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه العلامات تدل على ضعف الركبة| خلي بالك

بملامح مختلفة.. أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

هذا المبلغ أو اللجوء لـ فيفا.. فيريرا يصدم الزمالك | تفاصيل

مدد .. تاتو الزمالك لـ ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ