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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احموه من الاتهامات | سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن كلاتنبرج

كلاتنبرج
كلاتنبرج

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تجربة مارك كلاتنبرج ، لم تحصل على الفرصة الكافية، بالرغم من أنها كانت مفيدة جدًا.

وتابع عبدالحفيظ خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "البعض هنا متعود على مدرسة محددة، وعلى سبيل المثال في مباراة أسوان عندما فزنا 5-1، كان هناك ركلة جزاء على أسوان لصالح حمدي في النهاية ولم يتم احتسابها، جميع بشر الكرة الأرضية سوف تحسبها باستثناء حكم المباراة نفسها".

وأضاف سيد عبدالحفيظ: "كلاتنبرج أول ما حصل، تم عرض ما يحدث داخل الڤار، وهذا دليل على المصداقية، ورغم احترامي للكابتن عصام عبدالفتاح، إلا دائمًا كان يبرر الخطأ".

واستطرد مدير الكرة بالأهلى: "كلاتنبرج كان يعمل على تطوير الحكم المصري، ولكن لم يتم مساعدته، المخطئ كان يُعاقب، وعند رجوعه كان يتعامل بتركيز أقوى في المباريات".

واختتم عن بيان الاتحاد المصري حول كلاتنبرج: "لو أنا مسؤول في الاتحاد، كنت سوف أحاسب كاتب هذا البيان، تم التعامل مع كلاتنبرج بشكل غريب في هذا البيان، خاصةً أنه له مكانته، وهو احترم نفسه بعد الاتهامات التي تلقاها، وكان على الاتحاد حمايته بدلًا من خروج بيان غريب".

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