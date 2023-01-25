3 صفقات سوبر | طلب علني من نجم الزمالك السابق على الهواء

يرى أحمد صالح ، نجم الزمالك الأسبق ، أن الفريق يحتاج للتعاقد مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الجارية.



وأشار صالح عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الزمالك يحتاج للتعاقد مع صانع ألعاب سوبر ويملك موهبة عالية بجانب أنه يحتاج أيضاً لضم مدافع مميز وأيضاً مهاجم هداف.



وأكد أن نبيل عماد دونجا لاعب الوسط لم يهبط مستواه ولكن طريقة اللعب التي اعتمد عليها البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق وراء ظهوره بهذه الصورة بسبب تفريغ الثنائي إمام عاشور وعمرو السيسي.



وأوضح أن الزمالك يحتاج لتغيير طريقة اللعب في المرحلة القادمة من جانب أسامة نبيه المدير الفني الجديد.

