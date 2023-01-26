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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الضوابط الشرعية لتنظيم الأسرة" ندوة بمركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

عقد مركز إعلام الخارجة  بالوادي الجديد ندوة حول (الضوابط الشرعية لتنظيم الأسرة) وذلك بمقر مركز إعلام الخارجة، أدار اللقاء محمد عطية – أخصائي الإعلام وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد - مدير مركز إعلام الخارجة.

 حاضر في الندوه  فضيلة الشيخ/ مصطفى عبد الرحيم جاد الرب – مدير عام منطقة الوعظ بالوادى الجديد سابقاً، بحضور مجموعة من الرائدات الريفيات والطلبة والطالبات من المرحلة الجامعية، حيث تناولت الندوة مجموعة من الأمور المتصلة بالزوج والزوجة والتى من أهمهما بداية أسس ومعايير الاختيار لدى الرجل والمرأة في اختيار شريك الحياة. 

 أوضح الشيخ مصطفي  أن مناط الحكم على الرجل والمرأة في إطار التقدم للزواج هو الدين وحسن الخلق، فمتى توافرت تلك الشروط سيحظى كلا الزوجين بحياة هادئة تدوم لسنوات طويلة.

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وأضاف فضيلته أن الشرع الحنيف عظم من شأن المرأة في كل الأحوال فهى الأم والأخت والزوجة والابنة ، وفى صحيح السنة أوصى النبى بالنساء وحسن معاشرتهن كما أشار فضيلته إلى مسألة ختان الإناث فهو يعد من باب المكرمة  فالثابت من السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بإجراء هذه العادة لبناته 

ومن جانبه أكد فضيلته على أن قضية تنظيم الأسرة أصبحت ضرورة مجتمعية ملحة  في ظل غلاء الأسعار وكثرة الاحتياجات المعيشية، فالتنظيم وحسن إدارة الأسرة أصبح ضرورة اجتماعية يحث عليها الإسلام، أما ما يرفضه الإسلام هو تحديد الأسرة وإلزامها بعدد معين من الأطفال. فالتنظيم يعنى المباعدة بين الحمل والآخر حتى يستطيع الأب والأم رعاية أولادهم رعاية كاملة من حيث التربية الحسنة والتعليم والرعاية الصحية لذلك أكد الشرع على الرضاعة لحولين كاملين حتى ينشأ الطفل نشأة صحيحة بدنيا وصحيا. حتى يصبح المجتمع مجتمع قويا وهذا ما يدعو إليه الحديث الشريف بأن المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف .

جانب من الندوه (1)
جانب من الندوه (1)
جانب من الندوه (2)
جانب من الندوه (2)
جانب من الندوه (3)
جانب من الندوه (3)
جانب من الندوه (4)
جانب من الندوه (4)
جانب من الندوه (5)
جانب من الندوه (5)
جانب من الندوه (6)
جانب من الندوه (6)
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