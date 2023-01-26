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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لفتة إنسانية .. محافظ جنوب سيناء يكرم مديرين خرجوا للمعاش منذ سنوات

فودة يكرم أحد العاملين
فودة يكرم أحد العاملين

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عدد من المديرين الذين خرجوا للمعاش منذ سنوات طويلة في لفتة إنسانية فريدة

وهذا القيادات  سبق عملهم بالمحافظة ولهم بصمات لا زالت المحافظة تتذكرها . 
جاء ذلك التكريم اليوم الاربعاء  بقاعه المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ومديري ادارت الديوان العام ومديري المديريات  علي هامش اجتماع المتابعه الدوري  
وقال المحافظ أن المحافظة اتخذت ما تقوم به القياده السياسيه كمثال يحتذى به من تكريم للقيادات السابقه ومن لهم بصمات واضحه  
واضاف المحافظ أن هناك عددا إضافيا من الرموز ولكنهم غير متواجدين الان بأرض المحافظة وسندعوهم أيضا للتكريم خلال احتفالات المحافظة في مارس المقبل . 
وأشار المحافظ إلي أن تلك الرموز تركت بصمات كبيرة و اضحه في تاريخ المحافظة وأننا اليوم هو يوم تكريم لتلك الرموز الذي خدمت المحافظة خلال سنوات كبيرة وكثيرة 
وأكد المحافظ أن تلك الرموز لها خبرات كبيرة كل في مجال عمله مضيفا ان المحافظة دائمه  الاستعانه بتلك الخبرات في حال احتياجنا لها .
 

فودة يكرم

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اخبار جنوب سيناء اللواء خالد فودة يكرم لفتة إنسانية مديرين معلش معاش

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