مصحة.. عبد الحفيظ يفجر معلومة خطيرة بشأن أزمة فتوح وعبد الله جمعة

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يملك معلومة خطيرة من الاتحاد الدولي، بعد تصريحات رئيس الزمالك ضد أحمد فتوح وعبدالله جمعة ثنائي الفريق بتعاطي مخدر.

مصحة.. سيد عبدالحفيظ يفجر معلومة بشأن أزمة فتوح وعبدالله جمعة

وتابع عبدالحفيظ خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الاتحاد الدولي حسب معلوماتي سوف يعمل مصحة بجوار بعض الأندية، بالإضافة إلى وجود إنذارات داخل الملاعب".

وأضاف سيد عبدالحفيظ: "القضية خطيرة والتصريح أخطر، خاصةً أنها تصريحات رئيس نادي، والموضوع يتم متابعته من الاتحاد الدولي".