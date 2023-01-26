العرافة وشيخ الحارة.. بسمة وهبة تودع جمهورها على الهواء

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة من خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية ‏‏"المحور"، عن توقف تقديم البرنامج الفترة المقبلة كونها تستعد لتصوير وتجهيز ‏برنامجها الرمضاني "العرافة وشيخ الحارة".‏



وقالت "وهبة"، إنها تعتاد الحصول على الإجازة مرتان في السنة، إحداهما في ‏أغسطس إذ تقضيها وسط أطفالها، أما الأخرى قبل شهر رمضان كونها تجهز ‏وتصور لبرنامجها الرمضاني، مازحة: "عايزة أسلم على ماما وبابا وأولادي وأقعد ‏معاهم كام يوم قبل ما أدخل المفرمة".‏



وأضافت أن برنامجها الرمضاني "العرافة وشيخ الحارة" يحتاج لشغل وتصوير ‏ومجهودات كبيرة، متنمية إنتاج برنامج ناجح يليق بالجمهور وينال إعجابه، مشيرة ‏إلى أنها لن تتردد لحظة في العودة لبرنامج "90 دقيقة" إذا تتطلب الأمر ذلك، ‏طالبة من جمهورها: "أدعولي أكون على قدر المسئولية والمستوى الذي تنتظرونه ‏هذا العام"، مختتمة حديثها: " إن شاء الله نلقاكم برمضان في العرافة وشيخ ‏الحارة". ‏





