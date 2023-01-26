سيد عبد الحفيظ: أرفض عودة رمضان صبحي للأهلي "مش بمزاجه"

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي، قدم للأهلي فترة وحصل على مقابل.

وتابع عبدالحفيظ خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "رمضان صبحي لم يلعب ببلاش وحصل على مقابل، ولا أحد يلعب ببلاش".

سيد عبدالحفيظ: أرفض عودة رمضان صبحي للأهلي "مش بمزاجه"

وأضاف سيد عبدالحفيظ: "لو قراري سوف أرفض عودته، لأن هناك أشياء لا تُنسى، من غير المعقول أن احتاجك ولا اجدك،. تطلب العودة بعدها إذا حدث".

واختتم مدير الكرة بالأهلي: "أحمد فتحي مُقرب مني للغاية، ولا أُجبر شخص على اختياره، ولكن طلب عودتك لن تكون بمزاجكك".