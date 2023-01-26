حسين هريدي: علاقة مصر بالهند إستراتيجية وهامة .. فيديو

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الهندية وطيدة وقوية منذ قديم الأزل ، مشيرا إلي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند للمشاركة في احتفالاتهم شئ يؤكد قوة العلاقة بين البلدين.

واضاف "حسين هريدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن رئيس وزراء الهند قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سوف يتم ترقية العلاقات المصرية الهندية الي مرحلة اكبر، واصفاً إياها بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند.

وتابع السفير حسين هريدي أن لابد من التعاون المشترك مع الهند في كافة المجالات من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتعليمي وغيرهم.

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