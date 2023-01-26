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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف الركود تعصف بأداء أسهم بورصة أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقرت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مقلصة خسائرها التي سجلتها خلال الجلسة، وذلك وسط سلسلة نتائج أعمال للشركات مخيبة للآمال أنعشت مخاوف التأثير الاقتصادي للسياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.73 نقطة، أو 0.02 بالمئة، ليغلق عند 4016.22 نقطة بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 20.92 نقطة، أو 0.20 بالمئة، ليغلق عند 11313.35 نقطة، فيما صعد المؤشر داو جونز المجمع 5.67 نقطة، أي 0.03 باملئة، ليغلق عند 33742.72 نقطة.

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انكماش الاقتصاد الأمريكي

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قد ينكمش على مدى ربعين متتاليين في منتصف هذا العام، حيث إن الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" تتدفق على نطاق أوسع عبر الاقتصاد.

وبحسب مسح أجرته "بلومبرج" على  73 اقتصاديًا تم إجراؤه في الفترة من 13 إلى 18 يناير، من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، و0.3% في الربع الثالث مع ركود الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع الاستثمار في الأعمال، وضعف الإنتاج الصناعي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يرتفع معدل البطالة من أدنى مستوى له في خمسة عقود عند 3.5% إلى ما يقرب من 5% بحلول نهاية العام، حيث تقوم الشركات بتخفيض عدد الموظفين للسيطرة على التكاليف. ومن المتوقع أن تنخفض الوظائف بمقدار 45 ألف وظيفة شهرياً في المتوسط في الربع الثاني، ثم بمقدار 104 ألف في الإطار الزمني من يوليو إلى سبتمبر.

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