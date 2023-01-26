منى زكى تتجول بالشرباصي ومنع الدمايطة من دخول السوق.. شاهد

آثار وجود الفنانة منى ذكى ، بمنطقه الشرباصي بوسط مدينة دمياط وهى تعد اشهر المناطق التجارية بالمحافظة، حاله من الجدل داخل المجتمع الدمياطى حيث تم فرض كرتون امنى حول منطقه الشرباصي منذ صباح الأربعاء ولحين انتهاء فريق عمل مسلسل “ تحت الوصايه” الذي يجرى تصوير منذ سهر داخل محافظة دمياط من تصوير مشاهد منى ذكى بمنطقه الشرباصي على مدار اليوم.

وما آثار حاله الجدل، هو أنه تم منع الاهالى من دخول شارع الشرباصي طوال فترة تصوير المشاهد وأثناء تواجد منى ذكى ولحين الانتهاء من التصوير الذي تم على مدار اليوم .



كانت قد توجهت الفنانة منى زكى وفريق عمل مسلسل “تحت الوصاية” إلى مدينة عزبة البرج في دمياط منذ مايقرب من شهر لاقامه برأس البر، لتصوير مشاهدها بالمسلسل داخل إحدى ورش صناعة وبناء السفن الشهيرة بعزبة البرج.

وأثناء تصوير أحد المشاهد ، تواجد العديد من أهالى عزبه البرج من الصيادين في مكان التصوير للتصوير مع فريق العمل وعلى رأسه منى زكى.

وتشهد مدينة عزبة البرج، كواليس تصوير مشاهد مسلسل "تحت الوصاية" المقرر عرضه فى موسم رمضان القادم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار مجتمعي لمناقشة عدة ملفات وتسليط الدور على حياة الصيادين وأيضا صناع السفن داخل مدينة عزبة البرج.

وعلى صعيد آخر، استقبلت منطقة الطابية بعزبة البرج ديكورات المسلسل والذي يستقبل أبطال العمل.

FB_IMG_1674663480787

FB_IMG_1674655500613