حفل تكريم رواد كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش

نظمت كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش، محافظة شمال سيناء ، حفل تكريم لرواد كليه العلوم الزراعيه البيئية ..وتكريم أعضاء هيئة التدريس القدامى بالأقسام العلمية المختلفة تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

وقد شملت قائمة التكريم كل من :

الدكتور دكتور محمد رجب عبده، و الدكتور ممدوح مصطفي كمال، و الدكتور رجب محمد حفني، والدكتور جابر دسوقي إبراهيم، والدكتور عبد الشافي محمد عبد السميع، والدكتور محمد دياب الديب، و الدكتور علي السباعي.

لفتة طيبة

كما قام الدكتور هاني عبد الله العلاقمي، عميد الكلية في لفته طيبه من كليه العلوم الزراعية البيئية بتكريم الدكتور رئيس الجامعة، كونه أحد رواد كلية العلوم الزراعية البيئية والذي تقلد منصب رئيس الجامعة.

وفي النهاية توجه الدكتور رئيس الجامعة بالشكر لإدارة الكلية وجميع العاملين بها، كما قدم التهنئة للطلاب والطالبات متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.