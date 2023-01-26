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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصور الأولى للسفيرة الأمريكية الجديدة في موسكو بعد وصولها

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية لدى موسكو

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو، اليوم الخميس عن وصول السفيرة الجديدة لين تريسي إلى العاصمة الروسية.

ونشرت السفارة الأمريكية في موسكو عبر “تويتر” أول صورة للسفيرة الجديدة لين تريسي بعد وصولها.

وعلقت السفارة علي الصورة“تهانينا بالعودة إلى روسيا، أيتها السفيرة تريسي!”، وذلك لأنها قد في شغلت منصب نائب السفير لدى روسيا مسبقا.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تتوقع تكثيف العمليات الهجومية لـ الجيش الروسي في أوكرانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقال المسئول الأمريكي، في إفادة صحفية: "نتوقع أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش الروسي شن هجوم في الأسابيع والأشهر المقبلة بمجرد تحسن الأحوال الجوية".

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