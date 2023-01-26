الصور الأولى للسفيرة الأمريكية الجديدة في موسكو بعد وصولها

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو، اليوم الخميس عن وصول السفيرة الجديدة لين تريسي إلى العاصمة الروسية.

ونشرت السفارة الأمريكية في موسكو عبر “تويتر” أول صورة للسفيرة الجديدة لين تريسي بعد وصولها.

وعلقت السفارة علي الصورة“تهانينا بالعودة إلى روسيا، أيتها السفيرة تريسي!”، وذلك لأنها قد في شغلت منصب نائب السفير لدى روسيا مسبقا.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تتوقع تكثيف العمليات الهجومية لـ الجيش الروسي في أوكرانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقال المسئول الأمريكي، في إفادة صحفية: "نتوقع أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش الروسي شن هجوم في الأسابيع والأشهر المقبلة بمجرد تحسن الأحوال الجوية".