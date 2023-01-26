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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 لاعبين.. شوبير يكشف آخر تطورات ملف صفقات الزمالك

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات ملف صفقات نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال "شوبير"، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، "محمود شبانة عاد لنادي الزمالك، وانتهى الأمر، قصة قطع إعارة محمود علاء من الاتحاد السكندري غير محسومة حتى الآن، ولا يوجد بند في عقده يسمح بقطع إعارته من جانب الزمالك فقط، والأمر يتوقف على العلاقة بين الناديين".

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وأضاف شوبير "صفقة انتقال ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي إلى نادي الزمالك، وصلت إلى الأمتار الأخيرة، بعد ضياع صفقة جون إيبوكا".

وتابع "أسامة نبيه طلب 3 لاعبين، منهم لاعب بجانب إمام عاشور، ولاعب قلب دفاع والأنسب محمود علاء حال قطع إعارته، ورأس حربة، لكن التعاقد مع رأس حربة أجنبي في هذه الفترة صعب للغاية".

إقالة فيريرا

كان مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن الثلاثاء الماضي، إقالة فيريرا من تدريب نادي الزمالك، عقب الهزيمة أمام غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز، وجاءت جميع القرارات كالتالي:

  • توجيه الشكر للبرتغالي فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية .
  • استمرار أمير مرتضي مشرفا علي فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة مسؤولاً عن قطاع كرة القدم في النادي
  • استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول .
  • تعيين  أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول .
  • تعيين كلا من، حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين
  • استمرار ايمن طاهر مدربا لحراس المرمي
  • التعاقد مع مدرب أحمال اجنبي .
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