عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الإغراء في الأشياء البسيطة.. هبة قطب تكشف طريقة جذب الزوج

الاغراء موجود في
الاغراء موجود في الأشياء البسيطة .. هبة قطب كيف تجذبي زوجك إ

كشفت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، علي صفحتها الشخصية عبر فيسبوك، عن كيفية إثارة الزوج وجذبه إليكي وتقوية العلاقة الزوجية والعلاقة الحميمية، وقالت الأتي:
  

طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت

في عيد ميلادها..أبرز تصريحات أثارت الجدل لـ هبة قطب عن العلاقات الزوجية


1 – الاغراء موجود في الأشياء البسيطة


اعتاد الأزواج على أن تقابلهم زوجاتهم وهن يرتدين الملابس الشفافة أو القصيرة لدى عودتهم الى البيت كوسيلة مغرية ليمارس الزوجان الحب، إلا أن هذه الطريقة برغم تأثيرها أصبحت وسيلة تقليدية مكررة.

ويقول خبراء العلاقات الزوجية، أن هناك وسائل أخرى تثير الرجل وتغريه بطريقة غير مباشرة ولها مفعول السحر وقد تكون هذه الأشياء بسيطة ومحددة لكنها موحية وعظيمة التأثير، ومن بين هذه الأشياء:
- القدمان العاريتان للزوجة
- الماكياج البسيط المختلف
- حذاء جديد بكعب عال
- ربت كتف الزوج أو يده في مكان عام دون أن يلحظ أحد
- فجأة ...ارتداء قميص خفيف بسبب حرارة الصيف...الخ

وأكدت قطب على أن من المهم في هذه الحركات أن تتسم بروح الدعابة والخفة، وفي الزواج السعيد ليست هناك أية محاذير تمنع الزوجة من أن تكون هي البادئة أي أن المبادرة يمكن أن تكون من جانب المرأة، ويقول العلماء أن الرجال في أعماقهم يحبون أن تكون المرأة جريئة وأقرب الى العدوانية! لكن هناك شرط ينبغي للمرأة أن تتبعه وهو إبداء الاهتمام بالرجل دون تهديد وهذا لا يعني أن تتصرف المرأة كالرجل، وإنما يعني أن تتبع الطريقة التي تجعل الرجل يشعر أنه مرغوب من المرأة .


2 – التحدث بطريقة جذابة مغرية

المرأة الواثقة من نفسها جنسياً تثير الرجل. إلا أن هناك بعض التوصيات التي ينبغي العمل بها. حقيقي أن الرجل يحب المرأة التي تكلمه كلاماً جنسياً أثناء المعاشرة لكن يجب أن يتفق الكلام مع الموقف الحميم ولا يفسره الرجل على أنه مبالغة أو عملية "ضحك على الذقون" كما ينبغي على الزوجة أن تكون محددة العبارة فمثلاً يمكنها إبلاغ الرجل بالطريقة التي تحب أن يلمسها بها أثناء الجماع، وعليها أن توجه وتوضح له كيف يفعل ذلك كما يمكنها أن تقول له أنها تفكر في طريقة جديدة لممارسة الحب- وتسأله قائلة: "أتحب أن أريك؟"، أو تبين له ما تحب فيه وفي طريقته وأسلوبه في ممارسة الحب
ومن المستحسن عدم استخدام أسماء الأعضاء بطريقة فجة وإنما يمكن أعطاؤها أسماء رمزية ومدلولات مستترة لكنها موحية.


3 – سحر الملابس الداخلية

الرجل يتأثر بالنظر والمشاهدة أكثر من المرأة، والمرأة تتأثر باللمس أكثر من الرجل وبالإمكان استغلال هذا الفارق الملموس في عملية الاستثارة.

الجنس العمل القصيرة العلاقات درة الصحة فيسبوك صحة جنس طريقة عمل بسكويت الشاي العلاقة الزوجية الملابس هبة قطب ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

بشرى سارة.. عدلي القيعي يزف خبرا سعيدا لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

موضوعات متعلقة

في دقايق.. تعرفي على طريقة عمل بلح الشام

نواقض الوضوء .. احذر 9 مبطلات وتعلم كيفية الطهارة في 7 خطوات

عنده دلع ودلال ماشوفتوش من حد.. لماذا اعتذرت لينا شاماميان عن تصريحاتها حول الرجل المصري؟

مشاكل النجوم الأسرية| منة عرفة تتعرض للخيانة قبل الطلاق.. المطربة بوسي تعيش مع ضرتها

ترشيحاتنا

روسيا تعلن عدم تغيير وضع الحرب بعد إمداد أوكرانيا بالدبابات الأمريكية والألمانية

3 مؤكدين و3 محتملين.. شوبير يعلن غيابات الأهلي في كأس العالم للأندية

بي إم دبليو الفئة الثالثة أوتوماتيك بـ 100 ألف جنيه| صور

هذا السبب يدفع رجلين للتحول إلى كلب وذئب في اليابان

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك ووقف جرائم الاحتلال في جنين

بعد استشهاد 9 مواطنين.. اندلاع مواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين في بيت لحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب 6 دول منها مصر.. كيف تتعامل مع أطفالك أثناء وقوع زلزال؟

بيغني راب فى أمريكا.. معلومات عن نجل حنان ترك بعد تهنئتها له

ننجو بهذا الأمر.. خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الجنس البشري

بعد جلسة تصوير في البانيو.. إطلالات أثارت بها مايان السيد الجدل |شاهد

فيديو

مسدس ومعجون أسنان دهب.. شاهد| محمد رمضان يستعرض ممتلكاته على فيسبوك

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ