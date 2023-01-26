الإغراء في الأشياء البسيطة.. هبة قطب تكشف طريقة جذب الزوج

كشفت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، علي صفحتها الشخصية عبر فيسبوك، عن كيفية إثارة الزوج وجذبه إليكي وتقوية العلاقة الزوجية والعلاقة الحميمية، وقالت الأتي:





1 – الاغراء موجود في الأشياء البسيطة



اعتاد الأزواج على أن تقابلهم زوجاتهم وهن يرتدين الملابس الشفافة أو القصيرة لدى عودتهم الى البيت كوسيلة مغرية ليمارس الزوجان الحب، إلا أن هذه الطريقة برغم تأثيرها أصبحت وسيلة تقليدية مكررة.

ويقول خبراء العلاقات الزوجية، أن هناك وسائل أخرى تثير الرجل وتغريه بطريقة غير مباشرة ولها مفعول السحر وقد تكون هذه الأشياء بسيطة ومحددة لكنها موحية وعظيمة التأثير، ومن بين هذه الأشياء:

- القدمان العاريتان للزوجة

- الماكياج البسيط المختلف

- حذاء جديد بكعب عال

- ربت كتف الزوج أو يده في مكان عام دون أن يلحظ أحد

- فجأة ...ارتداء قميص خفيف بسبب حرارة الصيف...الخ

وأكدت قطب على أن من المهم في هذه الحركات أن تتسم بروح الدعابة والخفة، وفي الزواج السعيد ليست هناك أية محاذير تمنع الزوجة من أن تكون هي البادئة أي أن المبادرة يمكن أن تكون من جانب المرأة، ويقول العلماء أن الرجال في أعماقهم يحبون أن تكون المرأة جريئة وأقرب الى العدوانية! لكن هناك شرط ينبغي للمرأة أن تتبعه وهو إبداء الاهتمام بالرجل دون تهديد وهذا لا يعني أن تتصرف المرأة كالرجل، وإنما يعني أن تتبع الطريقة التي تجعل الرجل يشعر أنه مرغوب من المرأة .



2 – التحدث بطريقة جذابة مغرية

المرأة الواثقة من نفسها جنسياً تثير الرجل. إلا أن هناك بعض التوصيات التي ينبغي العمل بها. حقيقي أن الرجل يحب المرأة التي تكلمه كلاماً جنسياً أثناء المعاشرة لكن يجب أن يتفق الكلام مع الموقف الحميم ولا يفسره الرجل على أنه مبالغة أو عملية "ضحك على الذقون" كما ينبغي على الزوجة أن تكون محددة العبارة فمثلاً يمكنها إبلاغ الرجل بالطريقة التي تحب أن يلمسها بها أثناء الجماع، وعليها أن توجه وتوضح له كيف يفعل ذلك كما يمكنها أن تقول له أنها تفكر في طريقة جديدة لممارسة الحب- وتسأله قائلة: "أتحب أن أريك؟"، أو تبين له ما تحب فيه وفي طريقته وأسلوبه في ممارسة الحب

ومن المستحسن عدم استخدام أسماء الأعضاء بطريقة فجة وإنما يمكن أعطاؤها أسماء رمزية ومدلولات مستترة لكنها موحية.



3 – سحر الملابس الداخلية

الرجل يتأثر بالنظر والمشاهدة أكثر من المرأة، والمرأة تتأثر باللمس أكثر من الرجل وبالإمكان استغلال هذا الفارق الملموس في عملية الاستثارة.