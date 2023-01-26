أعراض تدل على الإصابة بسرطان عنق الرحم بمراحله

أعراض تدل على الإصابة بسرطان عنق الرحم.. تتجاهل الكثير من السيدات ظهور بعض الأعراض الكارثية التي تدل على الإصابة بسرطان عنق الرحم.

ينتج هذا السرطان عن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري المنقول جنسياً.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يعد سرطان عنق الرحم رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء مع ما يقرب من 604000 حالة جديدة و342000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2020.

يبدأ هذا السرطان على سطح عنق الرحم (عنق الرحم)، وهو الجزء السفلي من الرحم، ومن ثم يطلق عليه سرطان عنق الرحم.

وهو يتكون أساسًا من نوعين؛ سرطان الخلايا الحرشفية والسرطان الغدي، حوالي 80 إلى 90% من سرطانات عنق الرحم هي سرطان الخلايا الحرشفية، مع ما تبقى من 10% إلى 20% سرطانات غدية.

معرفة الأعراض الرئيسية لسرطان عنق الرحم يمكن أن تقلل من مخاطره عليك.

تظهر هذه الأعراض في المرحلة الأولى من سرطان عنق الرحم

تشرح الدكتورة كانيكا جوبتا أن سرطان عنق الرحم هو المرحلة الأولى عندما تصل الخلايا إلى سطح عنق الرحم وإلى الأنسجة، ولكنها لا تنتشر بعده.

يمكن رؤية الأعراض المبكرة لسرطان عنق الرحم على النحو التالي:

نزيف مهبلي غير فترات.

آلام منطقة الحوض.



أعراض المرحلة الثانية من سرطان عنق الرحم

يقول الخبراء إن المرحلة الثانية من سرطان عنق الرحم تبدأ عندما ينتشر السرطان خارج عنق الرحم والرحم، لكنه لا يصل إلى المهبل، في مثل هذه الحالة، يمكن رؤية هذه الأعراض لدى المريض:

نزيف من الرحم.

نزيف بعد الجماع.

نزيف مهبلي أثناء انقطاع الطمث.

ألم حاد في منطقة الحوض خلال فترات.

أعراض المرحلة الثالثة من سرطان عنق الرحم

المرحلة الثالثة من سرطان عنق الرحم هي عندما ينتشر السرطان إلى الجزء السفلي من المهبل أو إلى سطح الحوض.

يمكن أن تسبب الأورام أيضًا انسداد أنابيب البول الموصلة من الكلى إلى المثانة.

تسمى هذه المرحلة أيضًا “المستوى المتقدم للسرطان”، وفيها تبدأ هذه الأعراض في الظهور لدى المريض:

مشكلة التبول.

مشاكل في حركات الأمعاء.

دم في البول.

فقدان الوزن.

ألم في الظهر.

كيف يتم فحص سرطان عنق الرحم؟

غالبًا لا يظهر سرطان عنق الرحم أي أعراض في البداية.

في هذه الحالة، يثبت الفحص المنتظم لأمراض النساء واختبار مسحة عنق الرحم أنهما مفيدان في تحديده.

اختبار عنق الرحم هو اختبار مسحة عنق الرحم، حيث يتم جمع الخلايا من عنق الرحم، ويتم فحص هذه الخلايا لاكتشاف السرطان أو أي تشوهات أخرى.

إذا عادت هذه الاختبارات بشكل غير طبيعي، فسيتم إجراء اختبار فيروس الورم الحليمي البشري والخزعة لمعرفة المشكلة.

ما فرص النجاة من سرطان عنق الرحم؟

تعتمد فرص البقاء على قيد الحياة أو معدل البقاء على قيد الحياة في سرطان عنق الرحم على المرحلة التي يبدأ فيها علاج السرطان.

وفقًا للمعهد الوطني للسرطان، إذا بدأ علاج مريضة سرطان عنق الرحم في المرحلة الأولى، فإن فرص البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات بعد الإصابة بالسرطان تصل إلى 92%، في الوقت نفسه، يتراوح هذا الاحتمال من 18 إلى 58% إذا انتشر السرطان إلى العضو أو الأنسجة.

كيف هو سرطان عنق الرحم عند النساء؟

سرطان عنق الرحم هو مرض يسببه فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي يسمى فيروس الورم الحليمي البشري. أيضا، يمكن أن يزيد ضعف المناعة من مخاطره بالنسبة لك.

ما هو تشخيص سرطان عنق الرحم؟

أكثر أعراض سرطان عنق الرحم شيوعًا هو النزيف المهبلي غير الطبيعي غير الدورات الشهرية.

هل يمكن أن يسبب عنق الرحم الموت؟

نعم، هناك خطر الموت من سرطان عنق الرحم إذا لم يتم تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب.

كيف يتم فحص عنق الرحم؟

لفحص عنق الرحم، يمكن للطبيب إجراء اختبار مسحة عنق الرحم، بمساعدة فرشاة صغيرة، تتم إزالة أنسجة عنق الرحم للفحص، وهو ليس مؤلمًا على الإطلاق.