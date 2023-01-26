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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواطنو 18 دولة يرون أن المنتجات الصديقة للبيئة "غالية الثمن"

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن المنتجات الصديقة للبيئة.

وأفاد الإنفوجراف بأن المنتجات الصديقة للبيئة هي منتجات لا تضر بالبيئة، ولا تؤدي إلى نضوب موارد الطاقة الأحفورية، ولا تتسبب في تدهور التوازن الإيكولوجي الطبيعي، وتعتبر الخواص المادية للمنتجات الصديقة للبيئة ذات أهمية في إمكانية إعادة تدوير هذه المنتجات.

وتابع أن هذه المنتجات لا تحتوي على مواد كيميائية سامة، وتوفر المياه والطاقة، وتسبب الحد الأدنى من الضرر بالطبيعة والكائنات الحية أثناء عمليات الإنتاج، مما يجعل العالم مكانًا صالحًا للعيش فيه. 

ومن هذا المنطلق، قام مركز “يوحوف” لأبحاث السوق بإجراء استطلاع للرأي على عينة من 19000 شخص في 18 دولة حول العالم بهدف التعرف على آراء المواطنين في تكلفة المنتجات الصديقة للبيئة.

وأوضحت النتائج أن 57% من مواطني 18 دولة حول العالم يرون أن المنتجات الصديقة للبيئة غالبا ما تكون ذات أسعار مرتفعة.

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