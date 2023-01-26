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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 مؤكدين و3 محتملين.. شوبير يعلن غيابات الأهلي في كأس العالم للأندية

فريق الأهلي
فريق الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن غيابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الغيابات المؤكدة عن الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، هي أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير، بسبب خضوعهم لعمليات جراحية".

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وأضاف: "هناك شكوك حول مشاركة أحمد نبيل كوكا بسبب إصابته بشد عضلي، وأيضا لم يتضح موقف حسين الشحات الذي يعاني من إصابة في الركبة، بينما تأكد تواجد محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعمرو السولية وبيرسي تاو".
وتابع: "محمد هاني سيتواجد ضمن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، لكن لم تتحدد مشاركته في البطولة من عدمها بعد إصابته بشد عضلي مؤخرا".

وتحتضن المغرب بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 1 لـ 11 فبراير، بمشاركة النادي الأهلي.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

ويلعب الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي يوم 1 فبراير المقبل، وفي حال فاز الأهلي، سيلعب ضد سياتل ساوندرز الأمريكي، في الدور الثاني يوم 4 فبراير.

الفائز من هذه المباراة سيلعب أمام ريال مدريد في الدور نصف النهائي يوم 8 فبراير، بعد أن تأهل الفريق الملكي إلى هذا الدور تلقائيًا، وهو نفس حال فلامنجو البرازيلي، وفقًا للوائح البطولة.

 

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