عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجها طعنها.. إصابة سيدة بجرح قطعي بالرقبة لخلافات أسرية في البحيرة

زوج بطعن زوجته وإصابتها
زوج بطعن زوجته وإصابتها بجرح قطعي بالرقبة لخلافات أسرية

أصيبت ربة منزل بجرح قطعي بالرقبة إثر قيام زوجها بطعنها لخلافات أسرية ينهما، اليوم الخميس، بأحدي قري مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابة لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

txt

تعرف على خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بالبحيرة

txt

إزالة 6 حالة تعد بإجمالي مساحة 1120 متر مربع بالبحيرة


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من الأهالي بعزبة العدل التابعة لقرية زهره البحرية بدائرة مركز دمنهور، بقيام زوج بطعن زوجته وإصابتها بجرح قطعي بالرقبة لخلافات أسرية بينهما، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة" أمل.م.ح"، 35 عامًا، بجرح قطعى بالرقبه عميق جراء تعدي زوجها عليها وتم نقلها لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.
ووجه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بسرعة ضبط مرتكب الواقعة وكشف ملابسها.


وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

طعن محافظة البحيرة البحيرة خلافات اسرية ربة منزل جرح قطعي مستشفى دمنهور التعليمي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة مدير أمن البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

بشرى سارة.. عدلي القيعي يزف خبرا سعيدا لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

شوبير: صفقة الأهلي تتدرب مع الناشئين.. وعلامة استفهام على برونو سافيو

ترشيحاتنا

كيروش يهدد من جديد: سأجلس أمام اتحاد الكرة لحين دفع مستحقاتي

رئيس وزراء الهند: ممتن للسيسي بعد تشريفه احتفالات يوم الجمهورية بحضوره المهيب

مقتل 9 وإصابة 16..اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين بخيم جنين|فيديو

مصرع وإصابة زوجين.. ماس كهربائي بالثلاجة يفجر أنبوبة بوتجاز في مطبخ بالبحيرة

زوجها طعنها.. إصابة سيدة بجرح قطعي بالرقبة لخلافات أسرية في البحيرة

تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف.. تعليق الأردن على الانتهاكات الإسرائيلية في جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 كوارث تهدد محبي الفطائر|شيف يكشف غش بانيه وزيتون وشيكولاتة منتشرة بالأسواق

أسعار تبدأ من جنيه.. إقبال كثيف على جناح الثقافة والفن بمعرض الكتاب

لاميتا فرنجية بإطلالة صادمة في أحدث ظهور.. صور

من الكيت كات إلى الأهرام فقط.. توقف مفاجئ للمترو بالخط الثالث

فيديو

الجرام يسجل 1500 جنيه .. أسعار الذهب والدولار اليوم

ومن أحياها.. طبيب مصري ينجح في إجراء جراحة نادرة لطفلة سعودية.. فيديوجراف

تحذيرات من الشبورة.. فرص لسقوط الأمطار تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم

مسدس ومعجون أسنان دهب.. شاهد| محمد رمضان يستعرض ممتلكاته على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ