زوجها طعنها.. إصابة سيدة بجرح قطعي بالرقبة لخلافات أسرية في البحيرة

أصيبت ربة منزل بجرح قطعي بالرقبة إثر قيام زوجها بطعنها لخلافات أسرية ينهما، اليوم الخميس، بأحدي قري مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابة لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من الأهالي بعزبة العدل التابعة لقرية زهره البحرية بدائرة مركز دمنهور، بقيام زوج بطعن زوجته وإصابتها بجرح قطعي بالرقبة لخلافات أسرية بينهما، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة" أمل.م.ح"، 35 عامًا، بجرح قطعى بالرقبه عميق جراء تعدي زوجها عليها وتم نقلها لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

ووجه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بسرعة ضبط مرتكب الواقعة وكشف ملابسها.



وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.