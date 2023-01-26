أسعار تبدأ من جنيه.. إقبال كثيف على جناح الثقافة والفن بمعرض الكتاب

شهد جناح الثقافة والفن للجميع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبال كثيف في أول أيامه بدورته ال 54، كما تواجد العديد من الكتبالمدعمة من الهيئة العامة للكتاب حيث تبدأ أسعار الكتب من جنيه واحد.





وأعلن الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس هيئة الكتاب، عن تقديم مبادر «الثقافة والفن للجميع»، في المعرض، والتي تقدم كتببأسعار تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيها، حيث يتمكن زائر المعرض هذا العام شراء ما يقرب من 50 كتابًا أو أكثر بـ100 جنيه.

تشارك في المبادرة عددًا من قطاعات وزارة الثقافة، العنية بالنشر، لدعم الزوار، وتشجيعهم على اقتناء الكتب، والقراءة ورفع الوعي.

كما وعد رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، تقديم كتب من خلال دور النشر المشاركة باسعار مخفضة، واتفق معه في ذلك محمدرشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.