فقدان السمع وخراج بالمخ.. احذر أعراض الورم الخفي في الأذن

الورم الكوليستيرولي أو الصفراوي عبارة عن مجموعة غير طبيعية من خلايا الجلد العميقة داخل أذنك.
إنها نادرة ، ولكن إذا تُركت دون علاج ، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بالبنى الدقيقة داخل أذنك والتي تعتبر ضرورية للسمع والتوازن.
يمكن أن يؤدي الورم الكوليسترول في الأذن أيضًا إلى:
عدوى في الأذن - تسبب إفرازات من الأذن
فقدان السمع - يمكن أن يكون دائمًا
الدوار - الإحساس بأنك أو العالم من حولك يدور
طنين الأذن - سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم ، وليس من مصدر خارجي
تلف العصب الوجهي - يمكن أن يسبب ضعفًا في نصف وجهك
في حالات نادرة جدًا ، يمكن أن تنتشر العدوى في الأذن الداخلية والدماغ ، مما يؤدي إلى خراج في المخ أو التهاب السحايا .
أعراض الورم الكوليسترول في الأذن
عادة ما يصيب الورم الكوليسترول أذن واحدة فقط، الأعراض 2 الأكثر شيوعًا هي:
إفراز مائي مستمر أو متكرر ، وغالبًا ما يكون كريه الرائحة ، من الأذن ، والذي يمكن أن يأتي ويذهب أو قد يكون مستمرًا
فقدان تدريجي للسمع في الأذن المصابة
قد يعاني بعض الأشخاص من إزعاج طفيف في أذنهم.