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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فقدان السمع وخراج بالمخ.. احذر أعراض الورم الخفي في الأذن

السمع
السمع

الورم الكوليستيرولي أو الصفراوي عبارة عن مجموعة غير طبيعية من خلايا الجلد العميقة داخل أذنك.

إنها نادرة ، ولكن إذا تُركت دون علاج ، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بالبنى الدقيقة داخل أذنك والتي تعتبر ضرورية للسمع والتوازن.

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يمكن أن يؤدي الورم الكوليسترول في الأذن  أيضًا إلى:

عدوى في الأذن - تسبب إفرازات من الأذن
فقدان السمع - يمكن أن يكون دائمًا 
الدوار - الإحساس بأنك أو العالم من حولك يدور
طنين الأذن - سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم ، وليس من مصدر خارجي
تلف العصب الوجهي - يمكن أن يسبب ضعفًا في نصف وجهك
في حالات نادرة جدًا ، يمكن أن تنتشر العدوى في الأذن الداخلية والدماغ ، مما يؤدي إلى  خراج في المخ أو التهاب السحايا .

أعراض الورم الكوليسترول في الأذن 

عادة ما يصيب الورم الكوليسترول أذن واحدة فقط، الأعراض 2 الأكثر شيوعًا هي:

إفراز مائي مستمر أو متكرر ، وغالبًا ما يكون كريه الرائحة ، من الأذن ، والذي يمكن أن يأتي ويذهب أو قد يكون مستمرًا

فقدان تدريجي للسمع في الأذن المصابة

قد يعاني بعض الأشخاص من إزعاج طفيف في أذنهم.

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