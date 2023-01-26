فقدان السمع وخراج بالمخ.. احذر أعراض الورم الخفي في الأذن

الورم الكوليستيرولي أو الصفراوي عبارة عن مجموعة غير طبيعية من خلايا الجلد العميقة داخل أذنك.

إنها نادرة ، ولكن إذا تُركت دون علاج ، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بالبنى الدقيقة داخل أذنك والتي تعتبر ضرورية للسمع والتوازن.

يمكن أن يؤدي الورم الكوليسترول في الأذن أيضًا إلى:

عدوى في الأذن - تسبب إفرازات من الأذن

فقدان السمع - يمكن أن يكون دائمًا

الدوار - الإحساس بأنك أو العالم من حولك يدور

طنين الأذن - سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم ، وليس من مصدر خارجي

تلف العصب الوجهي - يمكن أن يسبب ضعفًا في نصف وجهك

في حالات نادرة جدًا ، يمكن أن تنتشر العدوى في الأذن الداخلية والدماغ ، مما يؤدي إلى خراج في المخ أو التهاب السحايا .

أعراض الورم الكوليسترول في الأذن

عادة ما يصيب الورم الكوليسترول أذن واحدة فقط، الأعراض 2 الأكثر شيوعًا هي:

إفراز مائي مستمر أو متكرر ، وغالبًا ما يكون كريه الرائحة ، من الأذن ، والذي يمكن أن يأتي ويذهب أو قد يكون مستمرًا

فقدان تدريجي للسمع في الأذن المصابة

قد يعاني بعض الأشخاص من إزعاج طفيف في أذنهم.