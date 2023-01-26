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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأفضل الانسحاب..مادلين طبر تعتذر عن المشاركة في مسلسلي أم البنات وتعويذة رشيدة

مادلين طبر
مادلين طبر

اعتذرت الفنانة مادلين طبر عن المشاركة في عملين دراميين  وهما أم البنات  وتعويذة رشيدة.  وقالت على صفحاتها الاجتماعيه إنه موسم الاعتذارات عندي، اعتذرت عن ام البنات للمنتج محروس المصري اخراج  عبد العزيز حشاد واعتذرت ايضا عن بطولة تعويذة رشيدة بدور رشيدة للمنتج والمخرج حاتم صلاح لانى مش هاجي على نفسي بأي حاجة فنية مش مكتملة العناصر اخراجا نصا انتاجا  كاست ممثلين ومعنويا وماديا التوليفه  كلها،  ان لم تكتمل من وجهة نظري، فالافضل  مع كل الاحترام الانسحاب. 

وتابعت : تاريخي بيكفيني يذكر ان الفنانة مادلين طبر شاركت في فيلم نبيل الجميل بطولة محمد هنيدى ونور ومحمد سلام ورحمة احمد تأليف امين جمال ومحمد محرز واخراج خالد مرعي.  

تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  و مادلين طبر ورحمة أحمد.

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