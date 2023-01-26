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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تؤكد أهمية العمل العربي في تطوير السياسات للنهوض بالفئات الاجتماعية الضعيفة

علم تونس
علم تونس

أكد وزير الشئون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، أهمية العمل العربي المشترك في تطوير السياسات والاستراتيجيات للنهوض بالفئات الاجتماعية الضعيفة وتحقيق إدماجها الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح الزاهي - وفقًا لبيان وزارة الشئون الاجتماعية التونسية اليوم /الخميس/ حول مشاركة الوزير التونسي بأعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب - تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بما يحقّق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه الزاهي الشكر إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، لموافقته على دعم المشروعين المقترحين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والمتعلقين بتهيئة مركز للأطفال المصابين بطيف التّوحد ومركز لتأهيل القاصرين عن الحركة العضوية بما يساهم في تطوير الخدمات الموجهة لتلك الفئة.

وأشار إلى أن جدول أعمال اجتماع المجلس تميّز بالبعد الإنساني والاجتماعي لمختلف الموضوعات التي تم عرضها للنقاش والاعتماد والتي تستهدف الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة مع تدهور الأوضاع مع تداعيات جائحة كورونا.
 

وزير الشئون الاجتماعية التونسي الوزير التونسي جائحة كورونا

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