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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر

صدى البلد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان أحد أهم المحاور الرئيسية التى نوقشت خلال القمة بين رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء الهندي؛ مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة للشركات الهندية للاستثمار فى مصر من خلال إقامة مراكز تعهيد لها فى مصر توظف الكوادر المصرية المتخصصة فى مختلف روافد تكنولوجيا المعلومات، لتصدر من خلالها الخدمات الرقمية إلى عملاء تلك الشركات فى مختلف دول العالم، مما يوفر فرص عمل للشباب المصرى الذى يمتلك مهارات متعمقة فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسهم فى زيادة الصادرات الرقمية.


جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها الدكتور عمرو طلعت خلال زيارته للهند ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية.

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