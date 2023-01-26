توقيع بروتكول تعاون بين نادي مستشاري النيابة الإدارية ومركز كميت للتحكيم الدولي

يشهد اليوم نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسي نائب رئيس الهيئة رئيس النادي، توقيع بروتوكول تعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي برئاسة الاستاذ الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس أمناء المركز.



من المقرر أن يشهد الاحتفال المستشار احمد الزند النائب الأول لرئيس مجلس الأمناء والمستشار محمد رضا شوكت النائب الثاني لرئيس مجلس الأمناء والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المركز والمستشار كمال خليفة المدير التنفيذي للمركز والمستشار معتز الهلالي عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية ورئيس لجنة الفكر القانوني بالنادي.