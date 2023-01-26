عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس : نتطلع من زيارة نيودلهي لتطوير علاقات الصداقة بين مصر والهند

صدى البلد

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمقر إقامته بنيودلهي السيد جاجديب دهانكار، نائب رئيسة جمهورية الهند.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن نائب الرئيس الهندي أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى نيودلهي، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والهندي، وموضحاً حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيدين التجاري والاستثماري.

من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لزيارة نيودلهي، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة خطوة إضافية على طريق تطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر والهند على مختلف الأصعدة، خاصةً على صعيد تعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين، لاسيما في ظل الرؤى المُشتركة للبلدين على مدار عقود وفي الوقت الحالي الذي يشهد فيه العالم تحديات سياسية واقتصادية تعزز من أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

محتوى فاضح ومكسب 1000 دولار أسبوعيا.. القصة الكاملة لضبط صاحبة قناة يوميات أنوش|صور

بشرى سارة.. عدلي القيعي يزف خبرا سعيدا لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

بيان من ريال مدريد ردا على العنصرية ضد فينسيوس جونيور من جمهور أتلتيكو

فضيحة مدوية.. هروب ضباط وجنود الجيش الأوكراني من مدينة أوجليدار

فستان لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها | شاهد

أحسن من بتاع الفراخ .. بيض السمان يمتلك فوائد صحية للبشرة والجسم

بيان عاجل .. هيئة الدواء تحذر من استخدام المضادات الحيوية لهذه الأسباب

السيسي لنائب الرئيس الهندي: زيارتي لنيودلهي خطوة إضافية لتطوير علاقات الصداقة المتميزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب أورجينال.. 6 صور تكشف الفرق بين النسكافيه الأصلي والمضروب

بـ صور بشعة .. طبيب يكشف عن تأثير حقن الفيلر بعد 6 أشهر

العرب جامدين يا جدعان.. تامر حسني يتهم مايلى سايرس بسرقة أغنية هدلعنى

نشرة المرأة والصحة.. تصريحات أثارت الجدل حول هبة قطب عن العلاقات الزوجية.. و4 أطعمة ومشروبات تمتص الكالسيوم في العظام

فيديو

كيف تتعامل مع الزلازل وتحمي أبناءك من خطرها .. فيديو

هياكل وجثامين حمير .. صحراء الفيوم تروي مأساة | فيديو

زوجته استنجدت بيه .. قصة سباك مات دفاعا عن شرفه في القليوبية

49 تميمة .. فك لغز مومياء الصبي الذهبي بعد قرن من اكتشافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ