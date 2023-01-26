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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال جولة رسمية بأوروبا.. فضيحة مدوية تطال نجل رئيس وزراء اليابان

فضيحة مدوية تطال
فضيحة مدوية تطال نجل رئيس وزراء اليابان

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن سيتارو كيشيدا، الابن الأكبر لرئيس الوزراء الياباني، استخدم سيارات رسمية عائدة للسفارات اليابانية في رحلات سياحية شملت باريس ولندن.

 

ويعمل الابن الأكبر لرئيس الوزراء الياباني سيتارو فوميو كيشيدا، يعمل أيضا كسكرتير شخصي مسؤول عن الشؤون السياسية لدى والده، وقد وجد نفسه في قلب فضيحة تنطوي على استخدام السيارات الرسمية العائدة للسفارات اليابانية للقيام برحلات سياحية خلال الجولة الخارجية الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة اليابانية.

وقالت صحيفة يابانية نقلا عن مصادر، إن "هذه المسألة أصبحت موضوعا حادا، حيث يسود اعتقاد بأن سلوك سيتارو، الذي رافق رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، كان يشبه إلى حد كبير سلوك  شخص ذاهب في جولة سياحية.

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وطلب نجل رئيس الوزراء الياباني، على وجه الخصوص، سيارة للرحلات لزيادة مواقع سياحية في باريس، وقال إنه سيتناول العشاء في أحد مطاعم الوجبات السريعة.

وقال المصدر: "حدث الأمر نفسه في لندن فقد طلب سيارة لمشاهدة معالم المدينة، وأخذ سيارة السفارة لزيارة ساعة بيغ بن وقصر باكنغهام وتوقف في هارودز".

اليابان باريس كيشيدا رئيس الوزراء الياباني

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