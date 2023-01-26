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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علامة فارقة.. الجزائر تحتضن مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي

صدى البلد

أكد المشاركون في الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي؛التي انطلقت اعمالها اليوم الخميس بالجزائر العاصمة؛ ان احتضان الجزائر لهذا الحدث يشكل علامة "فارقة" في مسيرة الاتحاد ومحطة جديدة في تاريخ العلاقات البرلمانية الاسلامية-الاسلامية.

وخلال الأعمال التي انطلقت بانعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية ال48 بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"؛ قال الأمين العام للاتحاد, محمد قريشي نياس في كلمته الافتتاحية ان "تواجدنا بالجزائر يشكل فرصة ثمينة للتنويه بالدور المتميز للبرلمان الجزائري بغرفتيه في نطاق اتحاد المجالس وسعيه الدؤوب الى تعزيز مكاسب الاتحاد بما فيه خير للامة الاسلامية".

و أعرب عن ثقته بأن اجتماع الجزائر سيشكل "علامة فارقة في مسيرة الاتحاد وسيحقق النجاح الذي نتطلع اليه".

و أوضح نياس بأن الاجتماعات التحضيرية ستمكن من "وضع اللمسات الاخيرة تحسبا لاجتماع اللجنة العامة و اطر الاتحاد وذلك بالمراجعة النهائية لمشاريع جدول اعمال المؤتمر وكذا كل الاجتماعات المصاحبة له".

وأكد نياس ان الاجتماع ال47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مارس الماضي بالجزائر مكن من اعتماد لائحة اجراءات تخص المجتمعات والاقليات المسلمة، تمخض عنها تشكيل لجنة المؤتمرات والاقليات المسلمة للاتحاد التي باشرت عملها بعدة زيارات منها الى بنغلاديش للاطلاع على اوضاع لاجئي الروهينغا هناك.

 

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