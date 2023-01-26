عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بابا فاسيليو: رفضت عروضا كثيرة وفضلت البنك الأهلي.. والجميع يدرك خطورة وضعنا

بابافاسيليو
بابافاسيليو

أكد بابا فاسيليو المدير الفني لفريق للبنك الأهلي في أول حديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران ، أن هناك مسؤولية كبيرة على الجميع لتخطي المرحلة الصعبة المقبلة .

وحرص بابا فاسيليو علي الحديث مع اللاعبين بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة والاستعداد لها بكل قوة، وطالبهم بضرورة التركيز من أجل تحقيق المطلوب وتصحيح مسار الفريق .

وأكد المدير الفنى أن الجميع داعم ومساند للفريق من أجل تحقيق نتائج إيجابية بالدورى، وطالبهم بفتح صفحة جديدة والعودة مرة أخرى للانتصارات .

وأشار المدير الفنى إلى أنه كان يمتلك عروضا تدريبية كثيرة من أندية متميزة ،ولكن فضل فريق البنك الأهلي الذي يمتلك لاعبين على مستوي عال ،ولدي ثقة كبيرة بكم في الوصول لمكانة كبيرة تليق بكم وبناديكم  .

واختتم بابا فاسيليو  حديثه بأن التنظيم والتحضير عامل رئيسي لتحقيق الانتصارات،وأن على الجميع وضع مصلحة النادي في المقام الأول .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

تحذير عاجل.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

موعد العزاء.. تعليق ناري من شوبير بعد استقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

ترشيحاتنا

رسميًا .. كندا تعلن إرسال دبابات ليوبارد-2 لـ أوكرانيا

الرئيس يستقبل رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة بمقر إقامته في نيودلهي

بعد اقتحام جنين .. قرار فلسطيني عاجل ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي

صاحب مطعم يكشف سر خطير فى الحلويات الرخيصة.. يسبب السرطان والقلب

بعد وفاة ابنه وإلغاء حفلاته.. مفاجأة بشأن اعتزال جورج وسوف.. فيديو

الخير في أمتي.. مصري يتبرع بذهب زوجته من أجل إنقاذ ابنة جاره اليمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرق المصحف في الشارع بموافقة الحكومة.. أول مصري يتحرك لمقاضاة السويد| خاص

حادثة ولا في الخيال.. كلب يطلق النار على صاحبه السائق ويقتله بأمريكا

جربت المسكنات والألم مبيروحش.. إليك السبب والعلاج

علامات بودرة البلاط .. شاهد الفرق بين النسكافيه المغشوش والأصلي

فيديو

زراعة اللحمة بجد مش هزار .. حل غير تقليدي لمواجهة غلاء الأسعار

بعد تصدرها التريند.. هل ارتبطت اللبنانية عبير الصغير بشاب مصري ؟ “فيديوجراف”

كيف تتعامل مع الزلازل وتحمي أبناءك من خطرها .. فيديو

هياكل وجثامين حمير .. صحراء الفيوم تروي مأساة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ