بابا فاسيليو: رفضت عروضا كثيرة وفضلت البنك الأهلي.. والجميع يدرك خطورة وضعنا

أكد بابا فاسيليو المدير الفني لفريق للبنك الأهلي في أول حديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران ، أن هناك مسؤولية كبيرة على الجميع لتخطي المرحلة الصعبة المقبلة .

وحرص بابا فاسيليو علي الحديث مع اللاعبين بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة والاستعداد لها بكل قوة، وطالبهم بضرورة التركيز من أجل تحقيق المطلوب وتصحيح مسار الفريق .

وأكد المدير الفنى أن الجميع داعم ومساند للفريق من أجل تحقيق نتائج إيجابية بالدورى، وطالبهم بفتح صفحة جديدة والعودة مرة أخرى للانتصارات .

وأشار المدير الفنى إلى أنه كان يمتلك عروضا تدريبية كثيرة من أندية متميزة ،ولكن فضل فريق البنك الأهلي الذي يمتلك لاعبين على مستوي عال ،ولدي ثقة كبيرة بكم في الوصول لمكانة كبيرة تليق بكم وبناديكم .

واختتم بابا فاسيليو حديثه بأن التنظيم والتحضير عامل رئيسي لتحقيق الانتصارات،وأن على الجميع وضع مصلحة النادي في المقام الأول .