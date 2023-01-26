قوى عاملة النواب تشيد بنتائج الزيارة التاريخية للرئيس السيسي للهند

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بنتائج الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الهند ، والتى جاءت بعد دعوته كضيف شرف خلال الاحتفال بالعيد الوطني للهند، والتي نتج عنها توقيع 18 اتفاقية و 8 مذكرات تفاهم في مختلف المجالات، كما أعلن ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندى زيادة الاستثمارات الهندية هذا العام لـ 12 مليار دولار.

وأكد النائب البرلماني أن اختيار الرئيس السيسي كضيف شرف الجمهورية الهندية لم يأت من فراغ، والأسباب عديدة، على رأسها ذلك الاحترام الذي تتمتع به القيادة السياسية المصرية فى العالم كله، والحكمة والتوازن والعقلانية التي تدير بها مصر علاقاتها الخارجية مع الجميع فى هذه الأيام، فضلا على ذلك، فإن هذا الاحتفاء الذي يلقاه الرئيس السيسى فى زيارته للهند حاليا، هو تعبير عن المكانة التى يتمتع بها الرئيس كونه رئيس مصر التى يحترمها الجميع.



وأشار "عبد الفضيل" إلي تقدير الهند لرئيس مصر، الرئيس السيسي منوها إلي ما عبر عنه رئيس وزراء الهند "مودي" عن تقدير بلادة للرئيس علي قيادته الحكيمة التى حافظت على الأمن والاستقرار فى مصر عقب ما شهدته المنطقة من أحداث فوضى وعنف خلال ما عرف بـ "الربيع العربى"، وكذلك النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليا، مما يجعل الهند، قيادة وشعبا، تتشرف بزيارته ضيف شرف رفيع المستوى فى احتفالية قيام الجمهورية الهندية.

كما وصف الإعلام الهندي الرئيس السيسي بالقائد الشجاع الذي أنقذ بلده من براثن الإرهاب ، مؤكدا أن هذه الزيارة تعتبر تاريخية، لأنها سوف تفتح بابا لتعاون استراتيجي كبير بين البلدين، وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الهندية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

كما أشاد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالحوار المفتوح الذي عقده الرئيس السيسي مع كبار رجال الأعمال بنيودلهي، وما أكد عليه الرئيس من الفرص الواعدة للشركات الهندية للاستفاده من موقع مصر الاستراتيجى وصلابة اقتصادها، وحرص الرئيس علي المزيد من تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع الشركات الهندية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك فى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأشار "عبد الفضيل" إلي ما أكد عليه الرئيس السيسي من صلابة وصمود الاقتصاد المصرى مؤخرا فى القطاعات التنموية المختلفة، منوها إلي أن ذلك يعكس الإرادة القوية لدى الدولة المصرية، على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين هى المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك، مع استعداد مصر لتحقيق التكامل الصناعي مع الشركات الهندية وتعزيز نموها من خلال تأسيس شراكات ناجحة تقوم على توطين الصناعات.

