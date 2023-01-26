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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يختتم تدريباته استعدادا لطلائع الجيش بالدوري

تدريب أسوان
تدريب أسوان

اختتم  فريق الكرة الأول بنادى أسوان الرياضى ،تدريباته بإستاد أسوان اليوم  استعداداً للقاء طلائع الجيش ،بالجولة السادسة عشرة لدورى رابطة الأندية المصرية المحترفة عصر الجمعة 27 /2 تحت قيادة مديره الفنى كابتن أيمن الرمادى .

طالب الرمادي اللاعبين بضرورة بذل الجهد اللازم للعودة لطريق الانتصارات ،وتحقيق ختام قوى لمسيرة الفريق بالدور الأول تعزز مكانته بجدول المسابقة .

وأكد المدير الفنى للاعبين عدم منح الفرصة للمنافس للدخول فى أجواء المباراة وضرورة الاستفادة بعاملى الأرض والجمهور ،والحرص على ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف مع ضرورة التوازن والالتزام الدفاعى نظرا لخبرة بعض العناصر التى يضمها فريق طلائع الجيش .

كما أدى حراس المرمى تدريبات جادة تحت قيادة إسلام يوسف مدرب حراس المرمى، ووضح ارتفاع الروح المعنوية للاعبين ورغبتهم تعويض النقاط التى فقدوها فى المباريات السابقة .

ومن جانب آخر تكتمل صفوف الفريق باستثناء استمرار غياب المصابين إيفونا وعبد العزيز موسى وصابر الشيمى ،ولا توجد إيقافات بفريق أسوان بالمركز التاسع برصيد 18 نقطة ويختتم مباريات الدور الأول بلقاء الداخلية خارج ملعبه بالقاهرة.

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