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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة.

 

واوضح الإنفوجراف أنه في إطار التوجيهات السيادية لتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني لتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تم الانتهاء من تنفيذ أولى مناطق الخدمة المتكاملة لإدارة منظومة المخلفات بمحافظة قنا للنهوض بها وضمانًا لاستدامتها.

 واشار الي أن إجمالي دعم البرنامج الوطني لمحافظة قنا يبلغ حوالي  224 مليون جنيه، ممثلا في معدات جمع ونقل المخلفات، ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة؛ من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة، بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 و تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال، من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.
 

 

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