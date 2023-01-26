وزير الخارجية الكوري الجنوبي يعتزم زيارة أمريكا وأوروبا في فبراير 2023

يعتزم وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين"، زيارة الولايات المتحدة وأوروبا في الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، نقلا عن مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، أن السلطات الدبلوماسية من البلدين تناقش زيارة "بارك" إلى واشنطن قبل أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" برحلته المقررة إلى الصين يومي 5 و6 فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يناقش "بارك" و"بلينكن" زيارة الرئيس "يون سيوك-يول" المحتملة إلى الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تتم في وقت مبكر من النصف الأول من العام.

ومن المرجح أن يناقش الجانبان تدابير لتعزيز الردع الموسع لواشنطن للرد على تهديدات كوريا الشمالية، وكذلك القضايا الثنائية المتعلقة بقانون خفض التضخم الأمريكي.

كما يدرس "بارك" حضور مؤتمر "ميونخ" للأمن المقرر عقده في ألمانيا في الفترة من 17 إلى 19 فبراير. ومن المتوقع أن يركز المؤتمر هذا العام على الحرب الروسية الأوكرانية.