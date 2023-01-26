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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقتل شاب سعودي في أمريكا .. ماذا حدث؟

مقتل شاب سعودي في
مقتل شاب سعودي في امريكا

"شاب سعودي يبلغ من العمر 25 عاماً قتل غدراً خلال استحمامه على يد جارته بالعقار الذي يسكنه بأمريكا"،  تصدرت تلك  الواقعة صدارة الصحف السعودية، لتسليط الضوء على جريمة قتل بشعة ضحيتها شاب سعودي اغترب من موطنه الأم بالمملكة العربية السعودية ليشق طريقه ومستقبله الذي كان يخطط له بأرض الاحلام الولايات المتحدة الأمريكية لينقلب حلمه غلى كابوس انهى حياته.

من فرحة التخرج إلى جثة هامدة

بدأت كوليس الجريمة بحسب ما نشته صحيفة " سبق" السعودية، حين سكن الضحية المدعو بـ "محمد الغريب" في شقة  مكون من 9 غرف ودورة مياه ومطبه وصالة مشتركة، بولاية جورجيا الأمريكية، لاكمال دراسته بهندسة  الشبكات في ولاية المتحدة الأمريكية، حيث كان سيتخرج بعد شهرين، لينتهى حمل تخرحه  على يد مدمنة أقدمت على قتله بطريقة بشعة.

طعنته في رقبته خلال الاستحمام

بدأت الجريمة تجاه الشاب السعودي، حين تسللت جارته المدمنة بنفس العقار إلى شقته وقامت  بطعنه في رقبته اثناء استحمامه في دورة المياه، بهدف سرقة هاتفه  المحمول و محفظته لتعاطي المخدرت لتفر هاربة على الفور بعد ان لفظ الشاب السعودي انفاسه الاخيرة هو داخل الحمام.

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المتهمة مدمنة مخدرات.. تفاصيل مثيرة في جريمة قتل سعودي بأمريكا

وكشفت تقرير الشرطة ان مرتكبة الجريمة مراهقة بعمر 19 عام وهي مدمنة مخدرات، وكانت تسعى لسرقة الشاب السعودي لحوصلها على جرعة من المخدرات لاشباع ادمانها بأي طريقة ممكنة.

اسرته تودعه

واوضحت الصحيفة السعودية، ان السفارة قدمت العزاء لوالد المتوفي، وتم إبلغه بأنه سيتسلم جثمان ابنه غداً تمهيد لتحديد موعد الصلاة على جثمانه وقامت العزاء له.

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