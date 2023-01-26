عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عايزين جلسة مساج.. تفاصيل احتجاز سيدة وطلب فدية من زوجها بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس عاطل وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج سيدة تعمل فى مجال المساج والعلاج الطبيعى لشقتهما بمدينة نصر ثم قاما بإحتجازها ومطالبة زوجها بفدية مالية نظير إطلاق سراحها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابسات الواقعة.

وكان قد استدرج عاطل وزوجته سيدة تعمل فى مجال المساج والعلاج الطبيعى لشقتهما بمدينة نصر ثم قاما بإحتجازها ومطالبة زوجها بفدية مالية نظير إطلاق سراحها.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقي بلاغاً من عامل قرر بتوجه زوجته لعمل مساج وعلاج طبيعى وهي مقيمة بذات العنوان لسيدة غير معلومة له بشقة سكنيه كائنة بدائرة القسم لإجراء جلسة علاج طبيعى.

وفى وقت لاحق ورد له إتصال هاتفى من هاتف محدد قرر خلاله المتصل بخطف وإحتجاز زوجته ومساومته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحها.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث توصلت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى مكان تواجد المجنى عليها داخل شقة بعقار بدائرة القسم يقطنها عاطل له معلومات جنائية وزوجته ربة منزل.

تم إستهداف الشقة وتبين تواجد المجنى عليها داخل إحدى الغرف مقيدة اليدين والقدمين بحبل صحبه المتهمين تم ضبطهما.

وإعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق إستدراج المجنى عليها لمحل سكنهما من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وعقب حضورها قام المتهم الأول بتهديدها بإستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه" وقيامه بالإتصال بزوجها ، ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها.

بسؤال المجنى عليها إتهمتهما بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطل وزوجته حبس عاطل وزوجته استدراج سيدة المساج مساج العلاج الطبيعي فدية مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

موعد العزاء.. تعليق ناري من شوبير بعد استقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 .. اعرفها الآن

بسبب مرتضي منصور..إعلامي شهير يهاجم اتحاد الكرة

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

جاره اتخانق مع أمه.. تفاصيل التعدي على طالب وإصابته بالمعصرة

لعب الأطفال وقع الكبار.. تفاصيل مشاجرة الخليفة وإصابة 4 أشخاص بالسلاح

تغريم أحمد عيد عبد الملك 20 ألف جنيه بتهمة سب مرتضى منصور

اتهمت محاميها بسرقة خاتم ألماس.. تغريم ليلى غفران 30 ألف جنيه

الرقابة الإدارية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54

اتغديت معاه وقطعته بالصاروخ.. اعترافات مثيرة لقاتل صديقه بسبب 300 جنيه

رفض دعوى ابنة رشوان توفيق ببطلان عقد بيع فيلا أكتوبر

استجابة لـ صدى البلد.. الداخلية تشن حملات على التكاتك بالمحلة الكبرى

ترشيحاتنا

البنتاجون: سنرسل النسخة الأكثر حداثة وفتكا من دبابة أبرامز إلى أوكرانيا

كواليس أول تدريب لـ معين الشعباني مع سيراميكا كليوباترا.. فيديو

ريال مدريد يتأخر أمام أتلتيكو بهدف موراتا في كأس ملك إسبانيا

ماذا ينتظر الزمالك حال الخسارة من فيوتشر؟.. 4 سيناريوهات صعبة تفجر الأوضاع

مفاجأة.. الجمهوريون يتخلون عن ترامب ويختارون مرشحا جديدا لرئاسة أمريكا

إعلان عاجل من المجر بشأن إنهاء حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولر وصورة لخصت تاريخنا.. "العيش والملح" عهد من الفراعنة للأهلى

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

بالصور .. نجوم الفن يحتفلون بزفاف إيساف ورضوى في مدينتي

صاحب مطعم يكشف سر خطير فى الحلويات الرخيصة.. يسبب السرطان والقلب

فيديو

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

عارية .. حسناء العجوزة: صوري وعاوزه أكسب فلوس..فيديو

الخير في أمتي.. مصري يتبرع بذهب زوجته من أجل إنقاذ ابنة جاره اليمني

زراعة اللحمة بجد مش هزار .. حل غير تقليدي لمواجهة غلاء الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ