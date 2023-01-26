عايزين جلسة مساج.. تفاصيل احتجاز سيدة وطلب فدية من زوجها بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس عاطل وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج سيدة تعمل فى مجال المساج والعلاج الطبيعى لشقتهما بمدينة نصر ثم قاما بإحتجازها ومطالبة زوجها بفدية مالية نظير إطلاق سراحها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابسات الواقعة.

وكان قد استدرج عاطل وزوجته سيدة تعمل فى مجال المساج والعلاج الطبيعى لشقتهما بمدينة نصر ثم قاما بإحتجازها ومطالبة زوجها بفدية مالية نظير إطلاق سراحها.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقي بلاغاً من عامل قرر بتوجه زوجته لعمل مساج وعلاج طبيعى وهي مقيمة بذات العنوان لسيدة غير معلومة له بشقة سكنيه كائنة بدائرة القسم لإجراء جلسة علاج طبيعى.

وفى وقت لاحق ورد له إتصال هاتفى من هاتف محدد قرر خلاله المتصل بخطف وإحتجاز زوجته ومساومته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحها.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث توصلت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى مكان تواجد المجنى عليها داخل شقة بعقار بدائرة القسم يقطنها عاطل له معلومات جنائية وزوجته ربة منزل.

تم إستهداف الشقة وتبين تواجد المجنى عليها داخل إحدى الغرف مقيدة اليدين والقدمين بحبل صحبه المتهمين تم ضبطهما.

وإعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق إستدراج المجنى عليها لمحل سكنهما من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وعقب حضورها قام المتهم الأول بتهديدها بإستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه" وقيامه بالإتصال بزوجها ، ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها.

بسؤال المجنى عليها إتهمتهما بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.