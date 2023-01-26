زيارة تاريخية.. خالد ميري: حفاوة كبيرة في استقبال الرئيس السيسي بالهند.. فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري، أن مصر القوية التي استعادت مكانتها في العالم كله، مشيرا إلى أن مصر كانت تعاني من المشاكل بعد ثورة 30 يونيو، ولكن بعد 8 سنوات عادت مصر إلى مكانتها.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في زيارة إلى الهند، بعد دعوته للاحتفال بيوم الجمهورية الهندي لعام 2023.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، ان العلاقات الهندية المصرية علاقات تاريخية، مؤكدا أنه في ختام زيارة الرئيس كان هناك بيان مشترك للتأكيد على الشراكات الكبيرة بين مصر والهند.

زيارة الرئيس السيسي للهند تاريخية

وأشار خالد ميري إلى أنه كان هناك حفاوة كبيرة بالرئيس السيسي، ووصف رئيس وزارا الهند بأن زيارة الرئيس السيسي للهند تاريخية.