خبير بالشئون الآسيوية: أكثر من 450 شركة هندية تستثمر في مصر.. فيديو

أكد الدكتور وائل عواد الخبير في الشئون الآسيوية، أن الهند تولي أهمية بالغة للعلاقات مع مصر وتستهدف أن تكون انطلاقتها لإفريقيا والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن الفرص كبيرة للبدين في التبادل التجاري والتعاون في القطاع السياحي.

وقال وائل عواد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن دعوة الهند للرئيس السيسي لزيارة الهند تستهدف زيادة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن الهند من الدول الرئيسية التي يأتي منها السياح لمصر.

شركات التنقيب عن الغاز

وتابع الخبير في الشئون الأسيوية، أن هناك أكثر من 450 شركة هندية تستثمر في مصر في مجالات متعددة إلى جانب العديد من شركات التنقيب عن الغاز.