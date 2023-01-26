وزير الخارجية الأوكراني: 20 دولة تبحث إمكانية إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن ممثلين عن 20 دولة اجتمعوا في العاصمة التشيكية براج لمناقشة إمكانية إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

كما وجه كوليبا الشكر لنظيره التشيكي يان ليبافسكي لاستضافة بلاده هذا "الحدث المهم"، وذلك حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس.

سبق أن قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر الماضي، بدأت 20 دولة في التحقيقات وجمع الأدلة في ضد روسيا.

جدير بالذكر أن أعضاء البرلمان الأوروبي سبق أن تبنى قرارا يؤيد إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة "روسيا" لكي تكون بمثابة (محكمة دولية خاصة)، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

